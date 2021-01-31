ارتفاع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ3 سنتيمترات منذ الجمعة

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بـ3 سنتيمترات إضافية إثر تدفق كميات كبيرة من مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة، منذ يوم الجمعة الماضي، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأحد.

وأضافت أن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.655- تحت سطح البحر، وفقا لفحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم.

وأشارت السلطة إلى أنه ينقص البحيرة 85.5 سم لامتلائها بشكل كامل.

هذا، وتوقع الراصد الجوي أن تبقى الأجواء باردة رغم انحسار المنخفض الجوي، كما توقع ارتفاع الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من اليوم الأحد لتصبح الأجواء دافئة نسبيا حتى في الجبال، ومن ثم من المتوقع أن تعود الأجواء الماطرة إلى البلاد من جديد، أواخر الأسبوع الجاري.