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تمديد اعتقال مشتبهين بجريمة قتل 3 أقرباء من باقة وجت

تاريخ النشر: 31/01/2021 - 12:31

تمديد اعتقال مشتبهين بجريمة قتل 3 أقرباء من باقة وجت
الضحايا أمير أبو حسين والشقيقان أحمد ومحمد شرقية
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

مددت محكمة الصلح في مدينة عكا، اليوم الأحد، اعتقال 3 مشتبهين بالضلوع في جريمة قتل الشقيقين محمد وأحمد شرقية من جت المثلث وابن شقيقتهما أمير أبو حسين من باقة الغربية.

وعلم أن المشتبه بهم من سكان باقة الغربية وجت وكفر قرع، إذ جرى تمديد اعتقالهم لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

ومما يذكر أن جريمة القتل وقعت يوم 18 كانون الأول/ ديسمبر، حينما أقدم جناة على إطلاق النار على الضحية أمير أبو حسين (25 عاما) داخل محله التجاري بباقة الغربية.

وفي وقت لاحق، قُتل الشقيقان أحمد (33 عاما) ومحمد (41 عاما) جميل شرقية على شارع 9 خلال سيرهما خلف سيارة الإسعاف التي نقلت ابن شقيقتها إلى المستشفى آنذاك.

هذا، وقُتل منذ مطلع العام الجديد 2021 في البلدات العربية، في غضون أقل من شهر، 6 ضحايا وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#جرائم القتل
#باقة الغربية
#جت المثلث
#كفر قرع
#أمير أبو حسين
#محمد شرقية
#أحمد شرقية

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