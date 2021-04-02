العنف والجريمة يضربان في بلدات عربية

أصيب 5 أشخاص بجروح جراء جرائم إطلاق نار وعنف ليل الجمعة - السبت، في جديدة المكر واللد وتل السبع ويافا والبعنة.

وفي البعنة، أصيب شاب (24 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدخل القرية، فجر اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله على وجه السرعة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي يافا، أصيب شاب في الثلاثينات من عمره بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة طعن، فجر اليوم.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا حول مصاب في موقف مبنى المحطة المركزية، وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للمصاب إذ عانى جروحا بالغة أحيل على إثرها لتلقي العلاج في مستشفى ’إيخيلوف’ وهو فاقد للوعي".

وفي تل السبع، أصيب شاب يبلغ من العمر 42 عاما بجراح خطيرة، نقل على إثرها لتلقي العلاج في مشفى "سوروكا" في بئر السبع.

ووقعت جريمة إطلاق النار في الحيّ رقم 24.

أمّا في اللد، فأصيب شاب من يافا جرّاء تعرّضه لجريمة إطلاق نار داخل زفاف. وتركّزت الإصابة في القدمين. ووصفت مصادر طبيّة إصابته بالمتوسّطة، ونقل على إثرها لتلقّي العلاج في المشفى.

وفي جديدة المكر، أصيب شاب بجراح متوسّطة إثر تعرّضه لجريمة إطلاق نار. وذكر أهال من المنطقة أن هذه ثاني مرّة يتعرّض فيها الشاب لإطلاق نار خلال الشهور الماضية.

هذا، وبلغ عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري 22 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة).