جديدة المكر: اعتقال مشتبه بإطلاق النار على رجل

اعتقلت الشرطة اليوم، السبت، شابا يبلغ من العمر 30 عاما بشبهة الضلوع في جريمة إطلاق نار والتسبب بإصابة شخص بجروح، الليلة الماضية.

ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا اليوم بطلب تمديد فترة اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيق.

وتعود حيثيات الجريمة إلى الليلة الماضية، حينما أصيب رجل (48 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في جديدة المكر.

ومما يذكر أن الليلة الماضية شهدت أعمال عنف وجرائم إطلاق نار في عدة بلدات عربية، ما أسفر عن إصابات وأضرار في الممتلكات في جديدة المكر والبعنة وتل السبع واللد ويافا وباقة الغربية، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح ظاهرة العنف والجريمة التي باتت تهدد مجتمعًا بأكمله.