  2. محليات
  3. أخبار محلية

32 سم لامتلاء بحيرة طبرية

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 08:33

32 سم لامتلاء بحيرة طبرية
بحيرة طبرية (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بثلاثة سم، منذ يوم الخميس الماضي ولغاية اليوم، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأحد.

وأفادت سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات من المياه من المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة.

وقالت السلطة إن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.12- تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم، وينقص البحيرة 32 سم لامتلائها بشكل تام.

وتُعدّ بحيرة طبرية عذبة المياه ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#بحيرة طبرية
#منسوب المياه
#سلطة المياه

حوارات

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي
د. مصطفى: حسم الملف الفلسطيني نقل الصراع إلى الساحة الداخلية لليمين الإسرائيلي

2021-03-20

البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة
البزور: ممارسات التطبيع ظهرت في الخطاب الرسمي العربي حتى قبل ظهور الكلمة

2021-03-13

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

9 إصابات في حادثي طرق بالنقب والطيرة
9 إصابات في حادثي طرق بالنقب والطيرة

2021-04-04

35 عاما بغياهب السجون: الأسير رشدي أبو مخ يعانق الحرية الإثنين
35 عاما بغياهب السجون: الأسير رشدي أبو مخ يعانق الحرية الإثنين

2021-04-04

حالة الطقس: أجواء صيفية والحرارة بارتفاع حتى الخميس
حالة الطقس: أجواء صيفية والحرارة بارتفاع حتى الخميس

2021-04-04

الأكثر قراءة

العنف والجريمة يضربان في بلدات عربية

العنف والجريمة يضربان في بلدات عربية

2021-04-03
واشنطن نسّقت مع إسرائيل قبل رفع العقوبات عن الجنائية الدولية

واشنطن نسّقت مع إسرائيل قبل رفع العقوبات عن الجنائية الدولية

2021-04-03
أسماء وتفاصيل ملوك الفراعنة القدامى

أسماء وتفاصيل ملوك الفراعنة القدامى

2021-04-03
الأزمة السياسية الإسرائيلية: قضايا إستراتيجية عالقة.. وتهديد إيراني متصاعد

الأزمة السياسية الإسرائيلية: قضايا إستراتيجية عالقة.. وتهديد إيراني متصاعد

2021-04-03
حالة الطقس: أجواء باردة حتى الإثنين

حالة الطقس: أجواء باردة حتى الإثنين

2021-04-03