32 سم لامتلاء بحيرة طبرية

ارتفع منسوب المياه في بحيرة طبرية بثلاثة سم، منذ يوم الخميس الماضي ولغاية اليوم، حسب معطيات نشرتها سلطة المياه، صباح اليوم الأحد.

وأفادت سلطة المياه أن منسوب المياه في بحيرة طبرية ارتفع إثر تدفق كميات من المياه من المناطق المجاورة لطبرية إلى البحيرة.

وقالت السلطة إن منسوب المياه في بحيرة طبرية بلغ 209.12- تحت سطح البحر، حسب فحص أجراه موظفو السلطة، صباح اليوم، وينقص البحيرة 32 سم لامتلائها بشكل تام.

وتُعدّ بحيرة طبرية عذبة المياه ثاني أخفض بحيرة في العالم بعد البحر المَيِّت، ويُطلق عليها أيضا اسم بحر الجليل، ويتدفق من خلالها نهر الأرْدُنّ، تقع بين منطقة الجليل شمالي البلاد وهضبة الجولان العربي السوري المحتل. يبلغ طول سواحلها 53 كم وطولها 21 كم وعرضها 13 كم، ومساحتها تبلغ 166 كم2. أقصى عمق فيها يصل إلى 46 مترا. تنحدر من قمة جبل الشيخ الثلجية البيضاء، المياه الغزيرة لتُشكّل مجموعة من الينابيع التي تتجمع بدورها لتكوّن نهر الأرْدُنّ. والبحيرة والمنخفض حولها هما جزء من الشق السوري الأفريقي.