عمال الإرساليات يتظاهرون أمام محطة للشرطة في أم الفحم

تظاهر عمالُ الإرساليات في أم الفحم، ظهر اليوم الإثنين، أمام محطة للشرطة في المدينة، وذلك احتجاجا على الغرامات التي فرضتها الشرطة على العاملين في الإرساليات، حديثا، حسبما قال عدد منهم.

وردد المحتجون هتافات ضد ممارسات الشرطة تجاه عمال الإرساليات، وتحريرها مخالفات وفرضها غرامات باهظة على عدد منهم.

وكان العاملون في الإرساليات بالمدينة قد أضربوا عن العمل، اليوم، احتجاجا على ممارسات الشرطة ضدهم، في الآونة الأخيرة .

وقال عمال الإرساليات في بيان أصدروه، اليوم، إن الشرطة تترصد للشباب العامل في الإرساليات بمدينة أم الفحم، لإجباره على الانحراف والنزوح إلى الشوارع وسوق البطالة، كنوع من سياستها النجسة لتعزيز صفوف منظمات الإجرام، عن طريق تلفيق مخالفات بآلاف الشواقل، ومنع استخدام الدراجات النارية".