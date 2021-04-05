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4 إصابات بينها 3 خطيرة بحادث طرق جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 07:02

4 إصابات بينها 3 خطيرة بحادث طرق جنوبي البلاد
حطام السيارة الخصوصية (تصوير الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 4 أشخاص في حادث طرق وقع على شارع رقم 40 عند مفترق "كوماميوت" جنوبي البلاد، الواقع على مشارف مدينة بئر السبع، فجر اليوم الإثنين.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق في الجنوب، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية إلى 3 شابات في العشرينيات من العمر، وتم نقلهن بحالة خطيرة إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج، كما تم نقل رجل (45 عاما) إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان، وهو بحالة متوسطة.

إلى ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة خصوصية وحافلة، وجراء التصادم انحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بإشارة ضوئية، وقامت الشرطة بإغلاق المكان، لحين الانتهاء من معالجة الحادث وتخليص الشابات من داخل السيارة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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