أم الفحم: اتهام شاب بطعن آخر

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الأربعاء، لائحة اتهام ضد شاب (25 عاما) من أم الفحم على خلفية ارتكابه جريمة طعن آخر وإصابته بجروح خطيرة.

وأرفقت بلائحة الاتهام طلب تمديد فترة اعتقال المتهم حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية بحقه.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "قبل نحو 3 أسابيع تلقت الشرطة بلاغا حول جريمة طعن في أم الفحم، أسفرت حينها عن إصابة شاب في الثلاثينات من عمره بجروح خطيرة أحيل على إثرها لاستكمال العلاج في المستشفى".

ووفقا للائحة الاتهام فإن "الشرطة اقتادت مشتبها في الثلاثينات من عمره من أم الفحم للتحقيق، ولاحقا اعتقلت شقيقه (25 عاما) على خلفية الضلوع في الجريمة وإطلاق النار في الهواء".