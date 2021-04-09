حريق في منزل بقلنسوة

شب حريق في منزل مأهول في مدينة قلنسوة، صباح اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أنه "شب حريق في منزل في مدينة قلنسوة، صباح اليوم، وعملت طواقم إطفاء وإنقاذ بالبحث عن عالقين إلى جانب إخماد الحريق وإخراج الدخان الكثيف. لم يبلغ عن إصابات حتى الآن".

وذكر في وقت لاحق أن "الطواقم قامت بتخليص 4 عالقين بينهم سيدة وفتاة، وصفت حالتهم بالطفيفة.

هذا، وفتحت الشرطة وخبراء الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق ولمعرفة أسباب اندلاعه في المنزل.