محطات فحص كورونا في بلدات عربية وسط تحسن في الحالة الوبائية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم السبت، عن فتح محطات لإجراء فحص تشخيص الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من البلدات العربية، وذلك في ظل تحسن الحالة الوبائية، الأمر الذي قد يدفع الحكومة إلى أقرار المزيد من التسهيلات على القيود التي فرضتها للحد من انتشار الفيروس.

وفي ما يتعلق بمحطات الفحص، أوضحت الوزارة أن إجراء الفحص يتطلب إحالة طبيّة، وذكرت أنها تقام وفقا للبرنامج الآتي:

طوبا الزنغرية ، مركز الشبيبة 16:00-20:00

، مركز الشبيبة 16:00-20:00 المغار ، قاعة رياضية بحارة المنصورة 11:00-19:00

، قاعة رياضية بحارة المنصورة 11:00-19:00 كوكب أبو الهيجاء ، مسجد الهجرة 14:00-19:00

، مسجد الهجرة 14:00-19:00 معالوت ترشيحا ، موقف بحيرة مونفورت 12:00-16:00

، موقف بحيرة مونفورت 12:00-16:00 سخنين ، بجانب مدرسة الحكمة 12:00-19:00

، بجانب مدرسة الحكمة 12:00-19:00 البقيعة ، بيت الشعب بحارة الضباط 12:00-17:00

، بيت الشعب بحارة الضباط 12:00-17:00 عرعرة ، مدرسة طه حسين 09:00-15:00

، مدرسة طه حسين 09:00-15:00 الطيرة ، أشكول پايس 13:00-21:00

، أشكول پايس 13:00-21:00 قلنسوة ، شارع الفاروق 09:00-14:00

، شارع الفاروق 09:00-14:00 أبو غوش ، المدرسة التكنولوجية 10:00-17:0

، المدرسة التكنولوجية 10:00-17:0 رهط ، بجانب مدرسة دار القلم 10:00-17:00

، بجانب مدرسة دار القلم 10:00-17:00 القدس المحتلة: الشيخ جراح 08:00-15:00؛ جبل المكبر 11:00-18:00

ووفقا لوزارة الصحة، انخفضت عدد الإصابات النشطة بكورونا إلى أقل من أربعة آلاف و200 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة 270، ولا يزال نحو 122 مريضًا بحاجة إلى الاستعانة بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وتوفي بوباء الكورونا منذ بدء انتشار الجائحة، في آذار/ مارس الماضي، 6280 شخصًا حتى يوم أمس. وتلقى نحو 5,307,975 شخصا جرعة التطعيم الأولى باللقاح المضاد لفيروس كورونا، في حين تلقى 4,916,946 شخصا، الجرعة الثانية.

وعلى ضوء هذه المعطيات، يتواصل خلال الأيام القادمة رفع القيود الصحية تدريجيًا، لا سيما في الجهاز التعليم. وقد رجّح أمس منسق مكافحة كورونا، بروفيسور نحمان أش، استكمال إعادة جهاز التعليم إلى العمل في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع.