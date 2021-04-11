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إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار بأبو سنان

تاريخ النشر: 11/04/2021 - 07:24

إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار بأبو سنان
استفحال العنف والجريمة بالبلدات العربية (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب رجل في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة أبو نسان في الجليل، صباح اليوم الأحد.

وجاء في التفاصيل، أن جريمة إطلاق نار وقعت في أبو سنان، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح خطيرة بالأطراف والقسم السفلي من الجسم.

وتلقت الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان للعلاج المكثف بلاغا عن جريح في أبو سنان، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى مكان الجريمة.

وقدم الطاقم الإسعافات الأولية لرجل يبلغ من العمر 40 عاما، ونقله وهو بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة إلى المركز الطبي الجليل في نهريا لاستكمال العلاج، علما أن وضعه مستقر رغم خطورة إصابته.

وفي نهاية الأسبوع، وقعت 3 جرائم قتل في البلدات العربية بغضون ساعات، حيث قتل شابان إثر جريمة إطلاق نار ارتُكِبت في بلدة دير الأسد، مساء الجمعة، كما قتل شاب يبلغ، وأُصيب آخران، إثر شجار نشب في بلدة إبطن.

وأعلن مجلس محلي دير الأسد، مساء السبت، الحداد والإضراب الشامل في القرية، اليوم الأحد، احتجاجا على جريمة القتل المزدوجة التي راح ضحيتها كل من الشابين حافظ رمزي صنع الله وأحمد علي صنع الله.

وجاءت جرائم القتل في نهاية الأسبوع فيما تعتزم الشرطة الإسرائيلية تشكيل وحدة "مستعربين" جديدة من المقرر أن تنشط في البلدات العربية حصرا، بحجة مكافحة الجريمة والعنف.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#العنف والجريمة
#الجريمة بالبادات العربية
#أبو سنان
#جرائم القتل

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