كورونا في المجتمع العربي: 279 ألف شخص بحاجة للتطعيم

يستدل من معطيات نشرتها الهيئة العربية للطوارئ، مساء اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدات العربية، لا يشمل المدن المختلطة بلغ 130497 لغاية صباح اليوم، في حين بلغ عدد الإصابات في البلاد 835961.

وبهذا، بلغت نسبة الإصابات في البلدات العربية من عدد الإصابات في البلاد 15.6%..

واستمر الانخفاض في عدد الإصابات الجديدة في البلدات العربية خلال الأسابيع الأخيرة، فوفق المعطيات وخلال الأسبوع الماضي سجلت 498 إصابة جديدة في البلدات العربية، في حين بلغ عدد الإصابات في الأسبوع الذي سبقه 754 إصابة. وبلغ إجمالي الإصابات في البلاد خلال الأسبوع الماضي 1579 إصابة، وتعد نسبة الإصابات في البلدات العربية خلال الأسبوع الماضي 31.5% من الإصابات الجديدة في البلاد.

31% من الإصابات الجديدة بين العرب في النقب

ومما يذكر أن النقب شكل خلال الأسبوع الماضي ما نسبته 31% من الإصابات الجديدة في البلدات العربية، إذ سجلت 156 إصابة جديدة في بلدات النقب بينها 50 إصابة في رهط و31 إصابة في اللقية و17 إصابة في عرعرة النقب.

وفي منطقة المثلث، سُجلت 34 إصابة في الطيبة و26 إصابة في أم الفحم و18 إصابة في كفر قاسم و15 إصابة في باقة الغربية.

وفي منطقة الجليل، سُجلت 17 إصابة في الناصرة و15 إصابة في طمرة.

التطعيم ضد كورونا

وتبين من معطيات الهيئة العربية للطوارئ أن عدد التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية بلغ ما يقارب 647258 ألف تطعيم، ما نسبته 47.6% من إجمالي السكان في البلدات العربية، وفي المقابل بلغت نسبة التطعيم للوجبة الأولى في المجتمع اليهودي %54.8. أما بخصوص الفئة العمرية 16 عاما فما فوق فبلغت نسبة التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 75.7% وبهذا تبقى ما يقارب 279 ألف شخص بحاجة إلى تطعيم بينهم ما يقارب 71 ألف شخص متعاف ولم يتلق بعد الوجبة الأولى الموصى بها. وفي المقابل بلغت نسبة التطعيم للوجبة الأولى في المجتمع اليهودي 82.9% وبهذا تبقى نحو 1.28 مليون شخص غير مطعم بينهم 357 ألف متعاف ولم يتلق بعد الوجبة الأولى الموصى بها من قبل وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بالفئة العمرية 50 عاما ويزيد بلغت نسبة التطعيمات للوجبة الأولى في البلدات العربية 86.9%، وبهذا بلغ عدد غير المطعمين 43 ألف بينهم 32 ألف متعاف ولم يحصل على الوجبة الأولى الموصى بها. وفي المقابل فقد بلغت تلك النسبة في المجتمع اليهودي 93.1% مع بقاء 207 ألف دون تطعيم بينهم 140 ألف متعاف ولم يحصل على الوجبة الأولى.