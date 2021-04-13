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كفر مندا: تظاهرة احتجاجيّة على أحداث العنف في البلدة

تاريخ النشر: 13/04/2021 - 20:30

كفر مندا: تظاهرة احتجاجيّة على أحداث العنف في البلدة
جانب من المشاركين في التظاهرة
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

شارك العشرات من أهالي كفر مندا، اليوم الثلاثاء، في تظاهرة احتجاجيّة على أحداث العنف التي شهدتها البلدة خلال الأيام الأخيرة.

وطالب مشاركون في التظاهرة، الشرطة بالتحرّك الفوريّ لوضع حدٍّ للجريمة والعنف في المجتمع الغربي بعامة، وفي البلدة بخاصّة.

طفل شارك في التظاهرة

وحمّل مشاركون، الشرطة، المسؤولية عمّا يجري من أحداث عنف في البلدة، ولا سيّما أننها تتقاعس في أداء واجبها.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالعنف والجريمة، مطالبين الشرطة بالتّصدي لهما.

وجاءت تظاهرة اليوم في كفر مندا، بعد يوم واحد من مقتل سهى منصور، في جريمة ارتُكِبت في مدينة الطيرة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كفر مندا
#أحداث العنف
#الشرطة الإسرائيلية

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