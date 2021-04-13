مصرع شخصين بحادثي طرق قرب الرملة والقدس

لقي شخصان مصرعيهما متأثرين بجراحيهما الخطيرة إثر تعرضهما لحادثي طرق منفصلين في مدينة القدس وقرب مدينة الرملة، بحسب ما أعلنت الطواقم الطبية صباح اليوم الثلاثاء.

في القدس، أفادت طواقم الإسعاف أنه تم إقرار وفاة رجل في الستينيات من عمره، حيث عثر عليه عند منتصف الليل، وهو فاقد للوعي، وقد لقي مصرعه جراء انقلاب جرار زراعي.

وبحسب تحقيقات الشرطة، فإن حادث انقلاب الجرار وقع على ما يبدو في ساعات النهار، إذ تلقت الشرطة بلاغا بعد ساعات عن اختفاء رجل، وخلال أعمال البحث عنه، عثر عليه في أراضي زراعية في منطقة القدس، وهو فاقد للوعي بعد انقلاب جرار زراعي كان يقوده، حيث أقر الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان وفاته.

بينما في منطقة الرملة، أعلن الطاقم الطبي في مستشفى صرفند "أساف هروفيه"، صباح اليوم الثلاثاء، عن وفاة شاب في العشرينيات من عمرة متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في ساعات متأخرة من الليل جراء حادث طرق.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن حادث الطرق وقع عند مفترق صرفند على شارع رقم 44 باتجاه ريشون لتسوين، وتشير تحقيقات الشرطة إلى أن الحادث نجم عن تصادم بين سيارة خصوصية ودراجة نارية، حيث أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة، وأعلن صباحا عن وفاة سائق الدراجة النارية تأثرا بإصابته الخطيرة.