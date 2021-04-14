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طرعان: اعتقال 9 أشخاص يُشتبه بتورّطهم في "أحداث عنف"

تاريخ النشر: 14/04/2021 - 21:13

طرعان: اعتقال 9 أشخاص يُشتبه بتورّطهم في "أحداث عنف"
أحد عناصر الشرطة وهو يفتش أحد المنازل
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

اعتقلت الشرطة، مساء اليوم الأربعاء، 9 أشخاص من بلدة طرعان، للاشتباه بتورّطهم في "أعمال عنف وإطلاق نار" على خلفيّة الانتخابات.

وقالت الشرطة في بيان إنها داهمت "عدة منازل لمشتبهين في قرية طرعان وألقت القبض على 9 مشتبهين بتورطهم في أعمال عنف وإطلاق نار على خلفية الانتخابات في القرية"، موضحة أن الاعتقالات جاءت "في أعقاب حادثة إطلاق النار، أمس الثلاثاء في القرية في إطار النزاع بين عائلتين".

وذكرت الشرطة أن حملة الاعتقالات تأتي بعد حملة اعتقالات أخرى "أُلقي خلالها القبض على 13 مشتبه في القرية قبل حوالي أسبوعين"، زاعمةً أنها ضبطت فيها "أسلحة غير قانونية".

وقالت الشرطة إن عناصرَ منها يتواجدون في البلدة "لمنع تدهور الأمور بين العائلتين"، علما بأنها تتقاعس في كل ما يتعلق بملفّي الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#طرعان
#اعتقال أشخاص
#أحداث عنف
#خلفيّة الانتخابات

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