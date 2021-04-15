إطلاق نار وإحراق سيارة رئيس اللجنة الشعبية في نحف

أطلق جناة مجهولون النار وألقوا قنبلة على منزل رئيس اللجنة الشعبية في قرية نحف، المحامي جمال فطوم، وأحرقوا سيارته الخصوصية التي كانت مركونة في موقفها بالمنزل، فجر اليوم الخميس.

وقال المحامي جمال فطوم لـ"عرب 48" إنه "استيقظت الساعة الثالثة فجرا بعد سماعي صوت إطلاق نار، وللوهلة الأولى اعتقدت أنه صوت ألعاب نارية، وبعدها سمعت مرة أخرى صوت إطلاق نار فخرجت لأرى ماذا يجري ففوجئت برؤية سيارتي تحترق أيضا".

وأضافت أنه "شاهدت شخصين مقنعين اقترفا هذا الاعتداء الإجرامي، وبعض العيارات النارية اخترقت منزلي".

وختم فطوم بالقول إن "ما حدث مستهجن وغريب على عائلتي، لا خلافات لنا مع أحد".

يذكر أنه جرى استدعاء الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقالات.