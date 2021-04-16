محطات فحوص كورونا في المجتمع العربي الجمعة والسبت

تستقبل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في القدس والجولان المحتلين وعدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الجمعة وغدا السبت، طالبي إجراء الفحوص مسبقا، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وأوضحت الوزارة أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

تكون محطات الفحص في البلدات العربية المذكورة أدناه مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي، اليوم:

الجمعة:

معالوت ترشيحا، شارع هزايت 16 09:00-14:00

سخنين، بجانب مدرسة الحكمة 09:00-14:00

عكا، ملعب كرة القدم 09:00-14:00

القدس، الشيخ جراح 16:00-22:00

القدس، جبل المكبر 08:00-15:00

مسعدة، بيت الشعب 09:00-14:00

السبت:

يركا، المجلس المحلي 09:00-14:00

المغار، قاعة رياضية بحارة المنصورة 13:00-19:00

سخنين، بجانب مدرسة الحكمة 12:00-19:00

الطيرة، أشكول پايس 13:00-21:00

قلنسوة، شارع الفاروق 12:00-19:00

القدس، الشيخ جراح 16:00-22:00

القدس، جبل المكبر 08:00-15:00