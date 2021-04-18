تعليمات لمواجهة موجة الحر الشديد

تتأثر البلاد في هذه الأيام بأجواء حارة وجافة، ما يرفع من خطر اندلاع حرائق وانتشار النيران بشكل كبير، ووفقا لسلطة الإطفاء والإنقاذ فإن طواقمها أنهت استعداداتها لمواجهة كل طارئ، وناشدت السلطة جمهور المواطنين بالالتزام بالتوجيهات وتعليمات السلامة والأمان داخل وخارج المنازل.

كما ناشدت السلطة جمهور المواطنين بالامتناع عن إشعال النيران في المناطق المفتوحة والأحراش والغابات التي فيها خطر انتشار النار وتشكيل خطر على الحياة والممتلكات، وذلك إلى حين انخفاض درجات الحرارة وتغيّر حالة الطقس السائدة في هذه الأيام.

وشددت على خطورة إشعال النار بمكبّات النفايات ومجمّعات القمامة خصوصًا في ظل الأحوال الجوية الحارة، وأكدت أنه يجب الامتناع عن إشعال النيران فيها والانتباه لعدم إلقاء أي مواد مشتعلة أو قابلة للاشتعال في مثل هذه المناطق.

وفيما يتعلق بوسائل التبريد، فأوصت السلطة باستخدام الوسائل الآمنة منها والتأكد من أن المكيّفات والهوّايات آمنة وتستوفي المعايير في البلاد، إلى جانب التأكد من تأمين شبكة الكهرباء في المنزل.

توصيات وتعليمات:

وتزامنت موجة الحرّ الحالية مع حلول شهر رمضان المبارك وأيام الصوم، وعليه شددت سلطة الإطفاء والإنقاذ أيضًا على أهمية اتباع توصيات الأمان داخل المنازل:

- احرصوا على تزيين المنزل بحبل إضاءة آمن يستوفي المعايير في البلاد.

- عند الخروج من البيت أو عند الخلود للنوم يجب التأكد من إطفاء أضواء الزينة في المنزل.

- لا تتركوا طنجرة أو مقلاة على النار دون مراقبة، وتأكدوا من إطفاء الغاز قبل الخلود للنوم أو الخروج من البيت.

- انتبهوا عند تشغيل الأجهزة الكهربائية الموجودة في المطبخ ولا تتركوها دون مراقبة أثناء التشغيل.

- لا تتركوا الأولاد دون رقابة، واحرصوا على عدم دخولهم للمطبخ أثناء إعداد وجبة الإفطار.

- ضعوا أعواد الثقاب والقدّاحات في أماكن آمنة ومرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

تذكروا: في حالات الطوارئ أو اندلاع حريق يجب الاتصال فورا بالإطفاء والإنقاذ على هاتف رقم 102.