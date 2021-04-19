  2. محليات
  3. أخبار محلية

العليا تنظر في التماس لضم بلدات عربية إلى "الأفضلية القومية"

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 14:57

العليا تنظر في التماس لضم بلدات عربية إلى "الأفضلية القومية"
من المحكمة العليا، اليوم (تصوير عدالة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نظرت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، في التماس قدمه مركز عدالة ومركز التخطيط البديل وبلدية أم الفحم ومجلس عارة عرعرة المحلي واللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي و74 مواطنا من منطقة المثلث الشمالي، لضم بلدات المثلث الشمالي إلى مناطق "الأفضلية القومية" في مجال الإسكان.

وقال مركز عدالة إن قرار المحكمة سيصدر لاحقا.

وجاء الالتماس إثر عدم شمل البلدات التي قدم الالتماس باسمها، بلدية أم الفحم وباقة الغربية، المجلس المحلي عارة – عرعرة، كفر قرع، بسمة، طلعة عارة وجت، وبلدات أم القطف، ميسر والعريان، في مناطق الأفضلية القومية، ومنحها الهبات والامتيازات في مجال البناء والإسكان وتخفيضات على تسويق الأراضي من قبل "سلطة أراضي إسرائيل".

وتتيح هذه الامتيازات تخفيضًا ماليًا كبيرًا في مجال الإسكان والتطوير، ولا تحصل عليها البلدات إلا بقانون من الحكومة الإسرائيليّة. وتصل هذه التخفيضات إلى 51% من إيجار الأرض وتشمل تمويلًا جزئيًا من وزارة البناء والإسكان لمصاريف التطوير للبناء الحديث، سواء متعدد الطوابق أو الطابق الأرضي على أراضي الدولة.

وحضر رؤساء بلدية أم الفحم، سمير محاميد، المجلس المحلي عارة-عرعرة، مضر يونس، ورئيس اللجنة الشعبية، أحمد ملحم، والمحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، والعديد من الأهالي الملتمسين الجلسة في قاعة المحكمة العليا في القدس.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#عدالة
#المثلث
#أم الفحم
#الأفضلية القومية
#إسكان

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللد: انسحاب أعضاء البلدية العرب من الائتلاف إثر تفوهات رئيس البلدية
اللد: انسحاب أعضاء البلدية العرب من الائتلاف إثر تفوهات رئيس البلدية

2021-04-19

هدم العراقيب للمرة 186 رغم الجو الخماسيني
هدم العراقيب للمرة 186 رغم الجو الخماسيني

2021-04-19

مصرع شاب في حادث عمل بالنقب
مصرع شاب في حادث عمل بالنقب

2021-04-19

الأكثر قراءة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

2021-04-18
مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

2021-04-18
هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

2021-04-18
انتهاء اجتماع

انتهاء اجتماع "الكابينيت": أميركا تتنازل لإيران أكثر مما تريد

2021-04-18

"بيضة القبان" والوقت الضائع

2021-04-18