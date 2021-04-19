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اللد: انسحاب أعضاء البلدية العرب من الائتلاف إثر تفوهات رئيس البلدية

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 15:46

اللد: انسحاب أعضاء البلدية العرب من الائتلاف إثر تفوهات رئيس البلدية
اللد.. متطرفون يرفضون الوجود العربي (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلن أعضاء بلدية اللد العرب انسحابهم الفوري من الائتلاف البلدي، اليوم الإثنين، إثر تكرار رئيس البلدية، يائير رفيفو، تصريحاته العنصرية تجاه المواطنين العرب.

وقالت اللجنة الشعبية وقائمة النداء العربي- النهضة اللداوية ومنتدى حماية المقدسات وأئمة وخطباء المساجد في بيان أصدروه بهذا الخصوص بعنوان "الأذان خط أحمر" إنه "أطل علينا رئيس بلدية اللد المدعو رفيفو بتفوهات عنصرية مقيتة تنم عن نفسيته الخبيثة، ويربط بين المفرقعات والأذان في سياق عنصري يمس بمشاعرنا الدينية والوطنية كمجتمع عربي أصيل في هذه البلدة المباركة".

وأضافت الهيئات اللدواية إنه "نوجه لهذا العنصري هذه الرسائل:

أولا: الأذان للصلاة هو خط أحمر لا يجوز الحديث عنه تحت أي شكل من الأشكال أو تحت أي مسمى من المسميات، ولن نسمح لك بوصف الأذان للصلاة بالضجيج، ونقول له إن ذلك يعتبر إعلان حرب دينية ونبشرك أنك ستكون أنت ومن تمثل المهزومين فيها؛ يقول الله سبحانه وتعالى ‘وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا’.

ثانيا: لا تنهَ عن خلقٍ وتأتي بمثله، بمعنى لا تنهَ عن المفرقعات وأنت الذي قمت بإطلاق المفرقعات التي أدت إلى ترويع الآمنين والتشويش على المصلين في شهر رمضان المبارك في ذكرى نكبة شعبنا الفلسطيني، أم أنك تعتقد أنه بمقدورك فعل ما تشاء متى تشاء من غير حسيب ولا رقيب!

ثالثا: إن الحيز العام ليس ملكا لك ولا لليهود ويحق لنا كعرب وكمسلمين أن نتمتع برموزنا الدينية والوطنية في الحيز العام، فصوت المآذن وأجراس الكنائس كانت قبل مجيئك إلى هذه الحياة وسيبقى بعد زوالك، بإذن الله.

الديموغرافيا.. هاجس المتطرفين لحسم صراعهم مع العرب في اللد
جمّد رئيس بلدية اللد، يائير رفيفو، مشروع إسكان كبير في المدينة، قبل نحو شهر، كان من المفترض أن يضم آلاف الوحدات السكنية، وذلك بسبب حصول عدد من العائلات العربية من اللد على شقق سكن من وزارة الإسكان، وفق عطاءات قانونية.

رابعا: وقد تمادى هذا العنصري في استهدافه للعرب في اللد فإنه قام بتجميد كافة الميزانيات للمجتمع العربي.

خامسا: ننصحك بالتحلي بالمسؤولية والابتعاد عن السلوكيات التي توتر الأجواء في مدينة اللد لأن التوتر الذي تنشره له عواقب وخيمة على حياة كل المواطنين في اللد.

سادسا: وعلى ضوء كل ما تقدم، وبعد أن قررنا الانحياز لمجتمعنا ولمقدساتنا ولديننا فقد قررنا نحن أعضاء بلدية اللد العرب الانسحاب الفوري من الائتلاف البلدي، فلا يمكن لنا أن نكون خنجرا في خاصرة مجتمعنا أو ديننا أو عقيدتنا أو هويتنا".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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#يائير رفيفو
#.بلدية اللد
#عنصرية

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