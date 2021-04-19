اندلعت عدة حرائق في منطقة وادي عارة، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن طواقم إطفاء وإنقاذ استدعيت إلى وادي عارة وأخمدت عدة حرائق في المنطقة.

وجاء في التفاصيل أن النار شبت، الليلة الماضية، بخلاط باطون داخل مصنع للباطون في قرية زلفة، إذ وصلت طواقم الإطفاء وأخمدت الحريق ومنعت انتشاره في المكان.

وفي أم الفحم، شبّ حريق داخل منزل في حي الشاغور، فجر اليوم، وعلى ما يبدو فإن مركز الحريق كان في كنبة بصالون المنزل، وأخمدت طواقم الإطفاء الحريق وأخرجت الدخان من المنزل.

كما أخمدت طواقم الإطفاء، صباح اليوم، حريقا شبّ داخل منزل في بلدة عارة، إذ شبّت النار في البداية داخل خزانة كهرباء، وتمكنت الطواقم من إخماد النار وعملت على تهوية المكان وإخراج الدخان.

وتسببت الحرائق المذكورة بأضرار جسيمة وخسائر كبيرة، ولم يبلغ عن إصابات.

هذا، وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ مجددا المواطنين باتباع تعليمات السلامة والوقاية من النار، وشددت على أن "تركيب كاشف الدخّان ينبّهكم في الوقت المناسب لدى اندلاع حريق وينقذ الحياة. وفي حالة الطوارئ أو اندلاع حريق يجب الاتصال فورا بالإطفاء والإنقاذ على الرقم 102".