  2. محليات
  3. أخبار محلية

حرائق في منطقة وادي عارة

تاريخ النشر: 19/04/2021 - 11:24

حرائق في منطقة وادي عارة
(تصوير سلطة الإطفاء والإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اندلعت عدة حرائق في منطقة وادي عارة، الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي أن طواقم إطفاء وإنقاذ استدعيت إلى وادي عارة وأخمدت عدة حرائق في المنطقة.

وجاء في التفاصيل أن النار شبت، الليلة الماضية، بخلاط باطون داخل مصنع للباطون في قرية زلفة، إذ وصلت طواقم الإطفاء وأخمدت الحريق ومنعت انتشاره في المكان.

وفي أم الفحم، شبّ حريق داخل منزل في حي الشاغور، فجر اليوم، وعلى ما يبدو فإن مركز الحريق كان في كنبة بصالون المنزل، وأخمدت طواقم الإطفاء الحريق وأخرجت الدخان من المنزل.

كما أخمدت طواقم الإطفاء، صباح اليوم، حريقا شبّ داخل منزل في بلدة عارة، إذ شبّت النار في البداية داخل خزانة كهرباء، وتمكنت الطواقم من إخماد النار وعملت على تهوية المكان وإخراج الدخان.

وتسببت الحرائق المذكورة بأضرار جسيمة وخسائر كبيرة، ولم يبلغ عن إصابات.

هذا، وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ مجددا المواطنين باتباع تعليمات السلامة والوقاية من النار، وشددت على أن "تركيب كاشف الدخّان ينبّهكم في الوقت المناسب لدى اندلاع حريق وينقذ الحياة. وفي حالة الطوارئ أو اندلاع حريق يجب الاتصال فورا بالإطفاء والإنقاذ على الرقم 102".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#وادي عارة
#حرائق
#أم الفحم
#زلفة

حوارات

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل
هواري: ضرب التجمع كان يستهدف تطويع ساحة الداخل

2021-04-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شاب في حادث عمل بالنقب
مصرع شاب في حادث عمل بالنقب

2021-04-19

شقيق ضحيتي القتل من باقة: "لا زلنا مهددين؛ وحياتنا في خطر"
شقيق ضحيتي القتل من باقة: "لا زلنا مهددين؛ وحياتنا في خطر"

2021-04-19

يافة الناصرة: وفاة الفتى رضوان عيسى إثر إصابته بحادث طرق
يافة الناصرة: وفاة الفتى رضوان عيسى إثر إصابته بحادث طرق

2021-04-19

الأكثر قراءة

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

مصر: ارتفاع عدد قتلى انقلاب القطار إلى 11 واستقالة رئيس هيئة سكك الحديد

2021-04-18
مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

مقتل شابة بطلق ناري خلال شجار عائلي بالقدس

2021-04-18
هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

هل يعلن مندلبليت عن تعذر نتنياهو القيام بمهامه؟

2021-04-18
انتهاء اجتماع

انتهاء اجتماع "الكابينيت": أميركا تتنازل لإيران أكثر مما تريد

2021-04-18

"بيضة القبان" والوقت الضائع

2021-04-18