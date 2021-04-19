يافة الناصرة: وفاة الفتى رضوان عيسى إثر إصابته بحادث طرق

أعلنت فجر اليوم، الإثنين، وفاة الفتى رضوان رياض عيسى (16 عاما) من قرية يافة الناصرة، متأثرًا بجروحه التي أصيب في حادث طرق قرب مجمع "دودج" بين مدينتي الناصرة و"نوف هجليل"، يوم الجمعة الماضي.

وكان الفتى قد أصيب بجروح حرجة ونقل إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي آنذاك، وتسببت جروحه بوفاته.

وسيشيع جثمانه بعد صلاة الظهر، اليوم، من مسجد الأبرار في حي بير الأمير في الناصرة ومن ثم إلى المقبرة الجديدة.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 86 شخصا بينهم 16 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 14 نيسان/ أبريل الجاري، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.