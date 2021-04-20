خلال ساعات: مصرع 5 أشخاص و5 إصابات بحوادث طرق

لقي 5 أشخاص مصارعهم وسجلت 5 إصابات بينها خطيرة جدا في حوادث طرق شهدتها طرقات البلاد، خلال الساعات الأخيرة، حيث لقي فجر اليوم الثلاثاء، شاب مصرعه جراء حادث طرق قرب زخرون يعقوب، وفي ساعات الليل المتأخرة لقي سائق دراجة نارية مصرعه قرب تل أبيب، فيما لقي عابر سبيل مصرعه دهسا قرب بيتح تكفا، وصباح اليوم لقي سائق مركبة كهربائية مصرعه جراء تصادم مع مركبة خاصة.

وبالقرب من بيتح تكفا، لقي شاب في الثلاثينيات من عمره مصرعه دهسا، حيث صدمته مركبة على شارع رقم 40 عند مدخل المدينة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته على الفور، فيما أخضعت الشرطة السائق الضالع بحادث الدهس للتحقيق.

بينما في منطقة تل أبيب، لقي سائق دراجة نارية مصرعه على الفور، فيما أصيب رجل بالأربعينيات من العمر، بجروح وصفت بالخطيرة جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 44، حيث نقل الجريح إلى مستشفى "تال هشومير" للعلاج، وأعلن عن وفاته لاحقا، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

وفي شارع جبوتنسكي في تل أبيب، لقي سائق مركبة كهربائية مصرعه في حادث طرق وقع في ساعات الصباح الباكر، حيث فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.

جسر الزرقاء: مصرع شاب و4 إصابات بينها خطيرة بحادث طرق

لقي الشاب هيثم كايد أبو حامد (22 عاما) مصرعه وأصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، وذلك جراء حادث طرق وقع فجر اليوم الثلاثاء، على شارع رقم 4 بمساره قرب زمارين (زخرون يعقوب).

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق قرب زخرون يعقوب، وعلى الفور هرع طاقم طبي مع رجال الإنقاذ والإطفاء إلى مكان الحادث، وعملوا على تخليص الجرحى من داخل المركبة، وأقر الطاقم الطبي وفاة شاب تأثرا بإصابته الحرجة.

وأصيب أيضا في الحادث 4 أشخاص آخرين، بمن فيهم شابة في العشرينات من عمرها تم نقلها وهي بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى "هيلل يافيه" في الخضيرة للعلاج.

كما أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، حيث قدمت لهم الإسعافات الميدانية ونقلوا على وجه السرعة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

ويدور الحديث عن شابة في العشرينيات من عمرها وصفت جروحها بين المتوسطة والخطيرة، وشاب أصيب بجروح متوسطة في البطن، ورجل في الثلاثينيات من عمره، أصيب بجروح خطيرة مع إصابة بالراس.

إلى ذلك، فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتيـ حيث انحرفت المركبة ولأسباب لم تتضح بعض مسارها واصطدمت بالجدار الحديدي على جانب الشارع.