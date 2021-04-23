تحضيرات لاحتفالات عيد الفصح المجيد لدى الطوائف الشرقية

أعلن مجلس الطائفة الأرثوذكسية في مدينة الناصرة عن انطلاق مهرجان خاص لأسبوع الآلام وعيد الفصح المجيد، بمناسبة احتفال الطوائف الشرقية بحلول عيد الفصح المجيد في هذه الأيام.

وينطلق المهرجان، مساء اليوم الجمعة، ب عرض موسيقي (كونسرت) "الأسبوع العظيم" تقدمه جوقة البعث وفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو رحيب حداد، وذلك في ساحة كنيسة البشارة الأرثوذكسية في الناصرة.

وتتواصل فعاليات المهرجان لغاية سبت النور المقدس يوم 1 أيار/ مايو 2021، إذ يستهل مجلس الطائفة هذا اليوم بفعاليات وبرامج خاصة للأطفال منذ الساعة 10:00 صباحا ولغاية الساعة 14:00 وذلك في ساحة الكنيسة، وفي الساعة 16:30 تستقبل سرايا كشافات الناصرة النور المقدس بمسيرة كشفية من ساحة موقف المطرانية إلى كنيسة البشارة.

وتمنى مجلس الطائفة الأرثوذكسية "عيدا سعيدا وفصحا مجيدا لجميع أبناء شعبنا على أن تعود علينا هذه الأعياد بالسنوات القادمة بالخير والمحبة والسلام"، في هذه المناسبة، ومع حلول الأعياد وعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا،

وأرفق مجلس الطائفة الأرثوذكسية في مدينة الناصرة بعض الصور من التحضيرات وتفصيل برنامج المهرجان.