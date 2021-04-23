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حريق هائل في عدد من الشاحنات بحيفا

تاريخ النشر: 23/04/2021 - 08:42

حريق هائل في عدد من الشاحنات بحيفا
من مكان الحريق بحيفا، الليلة الماضية (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اندلع حريق هائل في عدد من الشاحنات المركونة قرب مفرق "السعادة" في المنطقة الصناعية التجارية (تشيك بوست) التي تقع في مرأب (كراج) لتصليح السيارات بمدينة حيفا وتحديدًا جنوب خليج حيفا، الليلة الماضية.

وأفاد الناطق بلسان سلطة الإنقاذ والإطفاء للإعلام العربي أنه شب حريق هائل، الليلة الماضية، في عدد من الشاحنات في كراج بمنطقة تشيك بوست بحيفا.

وعملت طواقم إطفاء وإنقاذ على منع انتشار النار التي التهمت 6 سيارات وانتشرت باتجاه سيارات أخرى. ولم يبلغ عن إصابات.

هذا، وفتح خبراء الحرائق والشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق ولمعرفة أسباب اندلاعه بما في ذلك إمكانية إضرام النار بشكل متعمد.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حيفا
#شاحنات
#كراجات
#حرائق

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