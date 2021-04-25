كفر ياسيف تحتفل بأحد الشعانين الموحد

احتفلت كنائس كفر ياسيف بأحد الشعانين الموحد لكافة الطوائف المسيحية، اليوم الأحد.

وأقامت الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، قداسا احتفاليا بمناسبة أحد الشعانين، ترأسه الأب فرح فرح، مباركا المحتفلين باسم راعي الكنيسة، الأب عطالله مخولي، الذي شارك كنيسة السيدة في سخنين بإقامة القداس وأيضا باسم الأب سابا مخولي، الذي شارك كنيسة مار جريس بقرية الرامة.

وأقام القداس الأب فرح فرح واستقبل الأطفال الجدد الذين يدخلون لأول مرة الكنيسة بحفاوة وترحاب، وتبادل المحتفلون التهاني بالعيد، كما شارك المجلس الرعوي والهيئة الأرثوذكسية ومؤسسات كنيسة مار جريس والسيدة العذراء ومدرسة تيمثاوس الأهلية وسرية الكشاف الأرثوذكسي بالدورة الاحتفالية السنوية حول الكنيسة.