مصرع سائق دراجة نارية في حادث طرق بتل أبيب

لقي سائق دراجة نارية، في الثلاثينيات من العمر، مصرعه في حادث طرق بمدينة تل أبيب، فجر اليوم الإثنين.

وأصيب في الحادث ثلاثة شبان، في العشرينيات من العمر، ونقلتهم طواقم طبية بسيارات الإسعاف إلى مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب، لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنّ "مركز نجمة داود الحمراء في منطقة دان، تلقى بلاغًا نحو الساعة 04:18 حول حادث طرق مروع بين سيارة ودراجة نارية على شارع نمير (من الشمال للجنوب) في تل أبيب، ووصل الطاقم الطبي إلى مكان الحادث وأقرّ وفاة شاب (25 عاما) في المكان، وأحيل ثلاثة مصابين للعلاج في مستشفى إيخيلوف وهم بحالة طفيفة".

إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.