يركا: اتهام شخص وأولاده الخمسة بابتزاز قريبهم المسن

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد مشتبه وخمسة أبنائه من سكان يركا، نسبت إليهم الابتزاز بمبلغ قدره مئات آلاف الشواقل ومخالفات سلاح غير قانوني وإطلاق نار نحو بيت للمسن في القرية.

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الإثنين، "أدارت الوحدة المركزية لواء الساحل، خلال الأشهر الأخيرة تحقيقا سري، تخلل جمع إفادات وأدلة مختلفة تعزز الشبهات ضد المشتبهين الستة، وهم والد وخمسة أبنائه من سكان قرية يركا بشبهة ارتكاب جرائم خطيرة ومن ضمنها التهديد وابتزاز أحد أقاربهم بمبلغ يقدر بعشرات آلاف الشواقل وارتكاب جرائم تتعلق بالسلاح وإطلاق النار. بدأ التحقيق قبل حوالي شهرين مع تلقي الشرطة معلومات حول ابتزاز أحد سكان قرية يركا البالغ 56 عاما على يد 6 من أقاربه من سكان القرية الذين طلبوا منه عشرات آلاف الشواقل نقدا، بالإضافة إلى الاعتداء عليه بشكل خطير وتهديده بواسطة السلاح. في غضون ذلك، طواقم طبية التي وصلت إلى المكان وقدمت العلاج الطبي للمصاب ونقلته إلى مشفى الجليل الغربي بحالة وصفت بالمتوسطة (وفق مصادر طبية)".

وأضافت أنه "مع تلقي الشرطة المعلومات شرع أفراد الوحدة المركزية للتحقيق بتحقيق سري تخلل استخدام وسائل مختلفة ومنها وسائل تكنولوجية متقدمة أدت إلى جمع أدلة ضد المشتبهين بالابتزاز وجرائم أخرى. مع تطور التحقيق، تبين أن المشتبهين قاموا بحيازة ونقل أسلحة ووسائل قتالية غير قانونية وقاموا باستخدامها قي عدة مناسبات وأهمها يوم 13 آذار/ مارس 2021، إذ قام المشتبهون بحيازة مسدس وبندقية من نوع m16 وقنبلة ووصلوا إلى بيت للمسن في قرية يركا وألقوا قنبلة وأطلقوا النار نحو المبنى ما أسفر عن أضرار للمبنى دون وقوع إصابات لحسن الحظ".

وأشارت إلى أنه جرى اعتقال المتهمين الخمسة من يركا (20 و21 و23 و25 و26 و51 عاما)، يوم 5 نيسان/ أبريل2021، ومددت محكمة الصلح في حيفا اعتقالهم من حين إلى آخر بناء على طلب الشرطة.

وكما ذُكر، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد المشتبهين إلى المحكمة المركزية في حيفا، صباح اليوم، نسبت إليهم تهمة الابتزاز بالتهديد وجرائم أخرى تتعلق بالسلاح غير القانوني مرفقة بطلب اعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهم.