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5 إصابات لعمال فلسطينيين بإطلاق نار قرب الطيبة

تاريخ النشر: 27/04/2021 - 07:52

5 إصابات لعمال فلسطينيين بإطلاق نار قرب الطيبة
مكان إطلاق النار قرب الطيبة (مواقع التواصل)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 5 عمال فلسطينيين بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء تعرضهم إلى جريمة إطلاق نار صباح اليوم الثلاثاء، بالقرب من مدينة الطيبة، وذلك بعد خروج بعضهم من المعبر المتاخم لمدينة طولكرم.

وجاء في التفاصيل أن الجريمة وقعت في ساعات الصباح الباكر بالقرب من مفرق الطيبة المؤدي إلى مدينة طولكرم، حيث أقدم مجهولون يستقلون مركبة بإطلاق النار صوب مجموعة من العمال الذين تجمعوا عقب خروج بعضهم من المعبر، وكانوا في طريقهم للعمل في البلاد.

وجراء جريمة إطلاق النار أصيب 5 عمال بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة، حيث هرعت إلى المكان سيارات الإسعاف التي قدمت العلاجات الميدانية للجرحى، ونقلتهم على وجه السرعة لاستكمال العلاج في مستشفيات البلاد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن 3 من المصابين يسكنون في مدينة قلنسوة، اثنين منهم من سكان الشمال سابقا، إضافة إلى مصابين آخرين من سكان الضفة الغربية، ووفقا للمعلومات فإن اثنين من بين المصابين قاصران.

وأظهرت مقاطع فيديو ومجموعات من الصور من موقع الجريمة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي، استنفار لقوات الشرطة التي أغلقت المكان الذي شهد اختناقات مرورية، فيما تم نصب حواجز شرطية في المنطقة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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