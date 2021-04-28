حداد في كفر كنا: تشييع ضحيتي الحادث اليوم

يشيع في بلدة كفر كنا، الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الأربعاء، جثمان المرحومين فراس رائد عواودة، ويوسف نعسة (28 عاما) في موكب جنائزي واحد إلى المقبرة الجديدة في القرية لموارتهما الثرى.

ولقي المرحومان مصرعيهما، الليلة الماضية، في حادث طرق مروّع وقع على شارع رقم 77 الموصل بين "رمات يشاي" وبلدة الزرازير، إذ اصطدمت عدة مركبات في حادث "سلسلة" بينها شاحنة كبيرة ما أسفر عن مصرع المرحومين من كفر كنا وإصابة ثالث كان برفقتهما بجروح بالغة الخطورة، بالإضافة إلى إصابة ثمانية أشخاص في المركبات الأخرى بجروح بين متوسطة وطفيفة.

وأعلن الحداد العام في كفر كنا، وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها وفي مقدمتها المجلس المحلي باستثناء جهاز التعليم، وساد الحزن الشديد في البلدة التي توافد سكانها منذ ساعات الصباح إلى بيتي العزاء لعائلتي عواودة ونعسة.

وقال رئيس مجلس كفر كنا المحلي، د. يوسف عواودة، لـ"عرب 48" إنه "عند الساعة الحادية عشرة ليلا تلقينا بلاغا حول وقوع حادث طرق خطير بالقرب من مفرق الزرازير، وأنه بين المصابين في الحادث شبان من كفركنا، وعلمنا لاحقا أن الحادث أودى بحياة اثنين من أبنائنا هما فراس رائد عواودة ويوسف محمد نعسة، وهناك إصابة حرجة لابننا الثالث أحمد ماجد عواودة. الحمد لله على كل حال".

ووصف د. عواودة الحادث بأنه "مصاب جلل وفاجعة كبيرة، فقدان شابين في هذه الأيام المباركة، أسبوعان قبل عيد الفطر هي مصيبة كبيرة على جميع أهالي كفر كنا. اليوم كفر كنا اتشحت بالسواد وهي بحالة حداد بقرار من المجلس المحلي باستثناء جهاز التعليم والمدارس. اليوم سيتم تشييع الجثمانين بجنازة موحدة عند الواحدة والنصف في المقبرة الجديدة في المنطقة الصناعية. شابان صديقان، عاشا معا وتوفيا معا في حادث طرق وسيشيعان معا".