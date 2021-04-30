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أم الفحم تتظاهر ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 22:14

أم الفحم تتظاهر ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة
أم الفحم تتظاهر ضد العنف والجريمة (عرب 48)
تحرير: عدي محاميد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

تظاهر العشرات من أهالي مدينة أم الفحم، مساء اليوم الجمعة، أمام محطة الشرطة في المدينة احتجاجا على تفشي الجريمة وتواطؤ الشرطة.

وأدى المحتجون صلاة العشاء والتراويح أمام محطة الشرطة في المدينة، ومن ثم تظاهروا هناك مؤكدين مطالبهم بحياة آمنة بلا جريمة وعنف.

ورفع المتظاهرون لافتات منددة بتواطؤ الشرطة وعدم منعها تفشي الجريمة والسلاح، كذلك حملوا الشرطة المسؤولية الكاملة لكل ما آلت إليه البلدات العربيّة من حالات القتل وإطلاق النار اليومي.

والإثنين، دعا الحراك الفحماوي الموحد، كافة أهالي أم الفحم إلى الالتفاف حوله ودعمه في الخطوات المقبلة، إذ أنه دون الالتفاف من كافة المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والدينية الفاعلة سيبقى أي رد منقوص.

وقال الحراك إنه اقترح خطوات تصعيدية عملية وانتظر الجواب للشروع بها، لكن ردود الفعل تلخصت بأن بلدية أم الفحم كجسم رسمي لا تستطيع تقديم إلا الذي قدمته لغاية الآن وأنها ترى دورها في تفعيل القنوات الرسمية.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أم الفحم
#العنف والجريمة
#القدس
#تواطؤ الشرطة

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