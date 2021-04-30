  2. محليات
  3. أخبار محلية

جسر الزرقاء: اعتقال شاب بشبهة التسبب بقتل آخر خلال السفر

تاريخ النشر: 30/04/2021 - 08:40

جسر الزرقاء: اعتقال شاب بشبهة التسبب بقتل آخر خلال السفر
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

اعتقلت الشرطة أحد سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة التسبب بمقتل الشاب هيثم كايد أبو حامد (22 عاما) خلال سفرهما وأخرين بالسيارة سوية قبل عشرة أيام.

وكان محققو الشرطة قد فتحوا ملفا للتحقيق في ملابسات حادث طرق قاتل، وقع بشكل شخصي، قبل نحو عشرة أيام، أُعلن أنه أسفر عن مصرع سائق السيارة من جسر الزرقاء، وإصابة مستقلي السيارة الذين كانوا برفقته ونقلوا إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة ومستشفى "رمبام" بحيفا للعلاج، آنذاك.

المرحوم هيثم كايد أبو حامد

وأثيرت خلال التحقيق شكوك بوجود خلفية جنائية للحادث، واعتقلت الشرطة أحد مستقلي السيارة (30 عاما) بعد أن تحسن وضعه الصحي وسمح بذلك.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به، على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه، اليوم الجمعة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#جسر الزرقاء
#حوادث الطرق
#جرائم القتل
#هيثم كايد أبو حامد

حوارات

الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء
الوجود الفلسطيني في المدن الساحلية وصراع البقاء

2021-04-24

حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟
حوار | إلى ماذا تشير نتائج الانتخابات؟

2021-04-18

مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل
مخّول: مطلوب إعادة الاعتبار للجنة المتابعة وللمؤسسة الحزبية وفتح حوار وطني شامل

2021-04-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

رفض التماس شركة حماية الطبيعة ضد تصاريح صيد الأسماك
رفض التماس شركة حماية الطبيعة ضد تصاريح صيد الأسماك

2021-04-30

محطات فحوص كورونا في المجتمع العربي الجمعة والسبت
محطات فحوص كورونا في المجتمع العربي الجمعة والسبت

2021-04-30

حالة الطقس: حار وجاف
حالة الطقس: حار وجاف

2021-04-30

الأكثر قراءة

إصابة جنود إسرائيليين بالسرطان بسبب خدمتهم في

إصابة جنود إسرائيليين بالسرطان بسبب خدمتهم في "القبة الحديدية"

2021-04-29
أم الفحم تستقبل الأسير محمد محاجنة

أم الفحم تستقبل الأسير محمد محاجنة

2021-04-29
مفاوضات تشكيل الحكومة: بينيت وساعر يتجهان للوحدة واستمالة الأحزاب الحريدية

مفاوضات تشكيل الحكومة: بينيت وساعر يتجهان للوحدة واستمالة الأحزاب الحريدية

2021-04-29
القدس: تجدّد اعتداء شرطة الاحتلال بباب العامود ومستعربون يختطفون فتى

القدس: تجدّد اعتداء شرطة الاحتلال بباب العامود ومستعربون يختطفون فتى

2021-04-29
بدءا من الإثنين: فرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول بينها تركيا

بدءا من الإثنين: فرض الحجر الصحي على القادمين من 7 دول بينها تركيا

2021-04-29