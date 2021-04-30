جسر الزرقاء: اعتقال شاب بشبهة التسبب بقتل آخر خلال السفر

اعتقلت الشرطة أحد سكان قرية جسر الزرقاء بشبهة التسبب بمقتل الشاب هيثم كايد أبو حامد (22 عاما) خلال سفرهما وأخرين بالسيارة سوية قبل عشرة أيام.

وكان محققو الشرطة قد فتحوا ملفا للتحقيق في ملابسات حادث طرق قاتل، وقع بشكل شخصي، قبل نحو عشرة أيام، أُعلن أنه أسفر عن مصرع سائق السيارة من جسر الزرقاء، وإصابة مستقلي السيارة الذين كانوا برفقته ونقلوا إلى مستشفى "هيلل يافة" بالخضيرة ومستشفى "رمبام" بحيفا للعلاج، آنذاك.

المرحوم هيثم كايد أبو حامد

وأثيرت خلال التحقيق شكوك بوجود خلفية جنائية للحادث، واعتقلت الشرطة أحد مستقلي السيارة (30 عاما) بعد أن تحسن وضعه الصحي وسمح بذلك.

هذا، ومن المزمع أن تنظر محكمة الصلح في حيفا بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به، على ذمة التحقيق في الشبهات المنسوبة إليه، اليوم الجمعة.