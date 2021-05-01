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9 إصابات بينها خطيرة إثر حادث طرق قرب رهط

تاريخ النشر: 01/05/2021 - 23:29

9 إصابات بينها خطيرة إثر حادث طرق قرب رهط
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب 9 أشخاص بجروح متفاوتة في حادث طرق وقع بين سيارتين قرب رهط، جنوبي البلاد، مساء اليوم السبت.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 6 بمساره بالقرب من مفرق "لهافيم" المحاذي لمدينة رهط، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية للجرحى.

وبحسب المعلومات المتوفرة، قدمت طواقم الإسعاف العلاجات الميدانية إلى 9 أشخاص، بينهم شابتين بالعشرينيات من العمر، وصفت جراحهم بين المتوسطة والخطيرة، كما تم استدعاء مروحية نقلت 3 أشخاص بحالة خطيرة إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع.

إلى ذلك، أغلقت الشرطة شارع رقم 6 بمساره قرب مفرق "لهافيم"، إلى حين الانتهاء من معالجة حادث الطرق، حيث شهد الشارع اختناقات مرورية، وطالبت جمهور السائقين السفر عبر طرقات بديلة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

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