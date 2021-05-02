مصرع امرأة في حادث طرق وسط البلاد

لقيت امرأة (30 عاما) مصرعها وأصيب آخر بجروح متوسطة في حادث طرق واندلاع النار بسيارة خصوصية تعود لضحية الحادث على شارع 431 بالقرب من "ريشون لتسيون" (عيون قارة)، وسط البلاد، بعد انتصاف الليلة الماضية.

وأقرت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء" وفاة المرأة في المكان، وقدمت العلاجات الأولية لمصابين ثم جرى نقلهما إلى مستشفى "شيبا تل هشومير" في مدينة "رمات غان" لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 108 أشخاص بينهم 18 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 29 نيسان/ أبريل الجاري، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.