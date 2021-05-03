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مصرع شاب من عرب العرامشة في حادث طرق

تاريخ النشر: 03/05/2021 - 08:11

مصرع شاب من عرب العرامشة في حادث طرق
من مكان الحادث في الجليل، الليلة الماضية
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي الشاب أمير علي مغيص (20 عاما) من سكان قرية عرب العرامشة، شمالي البلاد، مصرعه وأصيب ستة آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة في حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع 8993 بالقرب من مفرق "أدميت" القريب من مدينة نهريا في منطقة الجليل الأعلى، الليلة الماضية.

ضحية الحادث أمير مغيص

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصابين ونقلتهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

هذا، ويُستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 114 أشخاص بينهم 23 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم 2 أيار/ مايو الجاري، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#عرب العرامشة
#حوادث الطرق
#سيارات
#أمير علي مغيص

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