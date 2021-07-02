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مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق وسط البلاد

تاريخ النشر: 02/07/2021 - 10:40

مصرع سائق دراجة نارية بحادث طرق وسط البلاد
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي شخص (40 عاما) مصرعه وأصيب طفل (7 أعوام) بجروح متوسطة، في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة خصوصية في مدينة "ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب، وسط البلاد، اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "أقر الطاقم الطبي وفاة سائق الدراجة النارية في المكان، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى ‘شيبا تل هشومير’ وهو يعاني إصابات بالأطراف والرأس".

واستُدعيت الشرطة إلى المكان، وباشرت بالتحقيق في الأسباب التي أدّت إلى وقوع الحادث.

من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 180 شخصا بينهم 45 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية أمس، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#سيارات
#دراجات نارية
#حوادث الطرق

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