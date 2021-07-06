الصحّة الإسرائيلية تحذّر من داء الكلب: حيوانات مصابة في منطقة الشمال

حذّرت وزارة الصحة الإسرائيلية، الثلاثاء، المسافرين إلى المواقع الطبيعية في الشمال من ملامسة الحيوانات، موضحة أنه منذ بداية عام 2021 تم تشخيص 28 حالة إصابة بداء الكلب في الحيوانات، 26 إصابة تم تشخيصها في منطقة الشمال.

وقالت الوزارة إنه "في الأشهر الأخيرة كان هناك ارتفاع ملحوظ في عدد الحيوانات المصابة بداء الكلب في منطقة الشمال"، وإنه "منذ بداية شهر آذار/ مارس تم الإبلاغ عن إصابة 18 حيوان بداء الكلب في مناطق الجليل والجولان في البلدات: الرامة, بيت جن, حد نيس, البقيعة, معيان بروخ, جورن, مانوت, يعارا والمحمية الطبيعية ’"ناحال بيتسيت’".

وأشارت الوزارة إلى أن "داء الكلب هو مرض فيروسي يصيب الجهاز العصبي، قاتل ومميت لدى الإنسان والحيوان، بنسبة وفيات تصل إلى 100%"، موضحة أن "كل الحيوانات الثدية ممكن أن تصاب بداء الكلب... وينتقل فيروس داء الكلب من الحيوانات إلى الإنسان عن طريق العض أو الخدش أو لمس اللعاب".

وذكرت الوزارة تعليمات للوقاية من داء الكلب، وهي:

• تجنب ملامسة الحيوانات. من المهم معرفة أن الحيوان المُطعم ضد داء الكلب يمكن أن يصاب ويعدي الآخرين بداء الكلب.

• ممنوع ترك الأطفال مع حيوانات دون مراقبة ويجب تحذيرهم من الاقتراب من أي حيوان غريب وملامسته.

• في حال ملامسة أي حيوان، يجب التعرف على طبيعة الحيوان المعتدي، بحيث يمكن وضعه في الحجر الصحي إذا لزم الأمر، يوصى بتصوير الحيوان. في حال ملامسة حيوان بيتي يجب الحصول على بيانات المالك.

• في حال الاشتباه بحيوان مصاب بداء الكلب، وزارة الصحة تطلب الإبلاغ عن هذه المعلومات للمسافرين والزائرين في المنطقة والبلدات المجاورة.

• وزارة الصحة تطلب من كل شخص تعرض للعض أو الخدش أو الملامسة من قبل حيوان، بغسل منطقة الإصابة جيدا على الفور بالماء والصابون، والتعقيم بالمواد المعقمة، والتوجه بشكل فوري إلى أقرب مكتب صحة في مكان سكنه، وذلك لضرورة فحص إمكانية تقديم علاج وقائي ضد داء الكلب. وبعد ساعات العمل، وفي فترة نهاية الأسبوع أو الأعياد يمكن التوجه إلى المستشفى إلى قسم الطوارئ.