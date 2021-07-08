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ضبط أسلحة وأموال في 6 عمليات تفتيش بالشبلي

تاريخ النشر: 08/07/2021 - 14:56

ضبط أسلحة وأموال في 6 عمليات تفتيش بالشبلي
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت الشرطة أنها ضبطت في حملة تفتيش نفذتها بقرية الشبلي، أمس الأربعاء، أسلحة ومبالغ نقدية قدرها 1,693,617 شيكل.

ووفقا للشرطة فإنه "في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي للقضاء على ظاهرة العنف والسلاح غير القانوني، أقيم نشاط تمّ خلاله ضبط سلاح غير قانوني من نوع ‘كارلو’ ومبالغ نقدية قدرها 1,693,617 شيكل".

وبحسب المعلومات المتوفرة، نفذت قوات معززة من الشرطة والوحدة الخاصة التابعة لها (يسام) ووحدة "حرس الحدود" 6 عمليات تفتيش ضبطت فيها مبالغ مالية كبيرة وأسلحة غير قانونية وأمشاط ذخيرة وذخيرة وقنبلتين.

(تصوير الشرطة)

يذكر أن المجتمع العربي شهد حراكا شعبيا واسعا ضد جرائم القتل، برزت فيه مظاهرات احتجاجية حاشدة ضد ازدياد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الشبلي
#أسلحة
#حملات تفتيش
#أموال
#العنف والجريمة

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