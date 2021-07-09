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إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالناصرة

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 09:26

إصابة خطيرة في جريمة إطلاق نار بالناصرة
من مكان الجريمة بالناصرة، فجر اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار على محل تجاري بمدينة الناصرة، فجر اليوم الجمعة.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الناصرة الإنجليزي، لتلقي العلاج الطبي، فيما فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

يذكر أنه قُتل بالقرب من المكان، قبل نحو عامين، المرحوم توفيق زهر بعد إصابته في جريمة إطلاق نار عن طريق الخطأ.

49 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبلغ عدد القتلى العرب في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم 49 قتيلا، وهم: مأمون رباح (21 عاما) من جديدة المكر، فواز دعاس (56 عاما) من الطيرة، سليمان نزيه مصاروة (25 عاما) من كفر قرع، بشار زبيدات (18 عاما) من بسمة طبعون (برصاص الشرطة)، محمد مرار (67 عاما) من جلجولية، صائب عوض الله أبو حماد (21 عاما) من الدريجات بالنقب، محمّد ناصر جعو إغباريّة من أم الفحم (21 عامًا)، محمد أبو نجم (40 عاما) من يافا، أدهم بزيع (33 عاما) من الناصرة، أحمد حجازي ومحمود ياسين من طمرة (برصاص الشرطة)، سعيد محمد النباري (23 عاما) من حورة، حلمي خضر جربان (77 عاما) من جسر الزرقاء، وليد ناصر (32 عاما) من الطيرة، لؤي إدريس (25 عاما) من طمرة، خالد حصري (35 عاما) من عكا، محمد عدس (15 عاما) من جلجولية، محمد إياد قاسم (27 عامًا) من الطيرة، ليث نصرة (19عاما) ومحمد خطيب (23 عاما) من قلنسوة، عرفات اللداوي من اللد ومنير عنبتاوي (33 عاما) من حيفا (برصاص الشرطة)، عز الدين عمرية (20 عاما) من إبطن، حافظ رمزي صنع الله (26 عاما) وأحمد علي صنع الله (23 عاما) من دير الأسد، سهى منصور (38 عاما) من الطيرة، شافع وصلاح أبو حسين من باقة الغربية، محمد عودة العابسة (الصغايرة) من قرية رخمة (برصاص الجيش)، رمضان أبو لطيف (20 عاما) من رهط، إياد خالد العلي سعيفان (41 عاما) من الناصرة، رونيت عامر حبيش من يركا، حاتم الجاروشي (42 عاما) من الرملة، سند عيسى دحلة (16 عاما) من طرعان، موسى حسونة من اللد (برصاص مستوطن)، رمزي برقيني من الرينة، محمد كيوان (17 عاما) من أم الفحم (برصاص الشرطة)، طارق جعو من أم الفحم، ومحمد توفيق حبوب (40 عاما) من أم الفحم، كمال عبد الكريم أبو غليون (30 عاما) من تل السبع في النقب ونجاح فخري أبو عرار (49 عاما) من عرعرة النقب، يوسف ونوال وريان جاروشي (58 و46 و16 عاما) من الرملة، جميل الزبارقة (30 عاما) من اللد، ميسر عثمان من حيفا، خالد عمر نخاش (19 عاما) من الناصرة، وأحمد شادي عيسى (18 عاما) من كفر قاسم.

يُذكر أن الحصيلة لا تشمل ضحايا جرائم القتل في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#الناصرة
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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