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"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم

تاريخ النشر: 09/07/2021 - 15:36

"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم
من مسيرة الأعلام الفلسطينية في أم الفحم (عرب 48)
تحرير: ربيع سواعد
ضياء حاج يحيى ضياء حاج يحيى

شارك المئات من أهالي أم الفحم والمنطقة في مسيرة الأعلام الفلسطينية بالمدينة بعد ظهر اليوم، الجمعة؛ بدعوة من القوى الوطنية والحراكات الشعبية والشبابية.

وانطلقت المسيرة من حي عين النبي في أم الفحم سيرا على الأقدام نحو حي الشاغور وسط المدينة.


ورفعت المئات من الأعلام الفلسطينية من قبل المشاركين، بالإضافة إلى ارتدائهم الكوفيات وإطلاق هتافات وشعارات وطنية فلسطينية.

وجاءت هذه المسيرة ردا على اعتداءات عناصر الشرطة والمستوطنين المستمرة في الشيخ جراح وسلوان والمسجد الأقصى في القدس المحتلة، كما تنديدا باستمرار وتكثيف الاستيطان واستهداف الشباب المستمر في الداخل الفلسطيني.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أم الفحم
#مسيرة الأعلام

"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم

"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم

"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم

"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم

"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم

"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم

"القدس خط أحمر": المئات في مسيرة الأعلام الفلسطينية بأم الفحم

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