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إصابة حرجة لعامل بصعقة كهربائية وسط البلاد

تاريخ النشر: 13/07/2021 - 10:50

إصابة حرجة لعامل بصعقة كهربائية وسط البلاد
من مكان الحادث، اليوم (تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عامل (23 عاما) إثر تعرضه لصعقة كهربائية خلال عمله بترميم مبنى في مدينة بيتح تكفا (قرية ملبس المهجرة)، وسط البلاد، صباح اليوم الثلاثاء.

ووصفت مصادر طبية حالة العامل المصاب بأنها حرجة، فيما قدمت طواقم طبية العلاجات الأولية وأجرت عمليات إنعاش لإنقاذ حياته، ونقلته بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "بيلنسون".

هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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من مكان الحادث، اليوم (تصوير طاقم الإنقاذ)

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