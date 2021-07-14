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مصرع فتى وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب كرمئيل

تاريخ النشر: 14/07/2021 - 06:59

مصرع فتى وإصابة خطيرة بحادث طرق قرب كرمئيل
(توضيحية)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر حادث طرق وقع فجر اليوم الأربعاء على شارع 784 بمساره بالقرب من كرمئيل.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق قرب كرمئيل، وعلى الفور هرع طاقم الإسعاف للمكان وأقر وفاة فتى (17 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة، فيما قدم الإسعافات المدينة لشاب (18 عاما)، حيث نقل على وجه السرعة وهو بحالة خطيرة إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

ويستدل من التحقيقات الأولية للشرطة أن الحديث يدور عن حادث طرق ذاتي، وذلك جراء انحراف دراجة نارية عن مسارها، حيث ذكرت تحقيقات الشرطة أن راكبي الدراجة النارية التي انحرفت طارا وسقطا بقناة على جانب الشارع، ما أدى لمصرع فتى وإصابة خطيرة لشاب.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 194 شخصا بينهم 49 مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام 2021 ولغاية اليوم، فيما لقي 300 شخص بينهم 99 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حادث طرق
#مصرع
#كرمئيل
#إسعاف

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