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تحذيرات من اندلاع حرائق وانتشار النيران بفعل الحر الشديد

تاريخ النشر: 15/07/2021 - 13:35

تحذيرات من اندلاع حرائق وانتشار النيران بفعل الحر الشديد
(تصوير نجمة داود الحمراء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تتأثر البلاد في هذه الأيام بموجة حرّ شديد وارتفاع ملموس على درجات الحرارة، الأمر الذي يرفع من خطر اندلاع حرائق وانتشار النيران بشكل كبير، وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ أن طواقم الإطفاء والإنقاذ قامت بالتجهيزات والاستعدادات التامة لمواجهة أي طارئ.

وصرح الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي في البلاد أنّ "الأجواء الحارة والجافة، والأعشاب والأراضي اليابسة والقابلة للاشتعال وغيرها من الظروف، كلها أمور تشكّل ظروفا مواتية وترفع احتمالية اندلاع حرائق وانتشارها".

وناشدت السلطة جمهور المواطنين بـ"الامتناع عن إشعال النيران في المناطق المفتوحة التي فيها خطر انتشار النار وتشكيل خطر على الحياة والممتلكات".

كما ناشدت بـ"عدم إشعال النار في مكبّات النفايات، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار النيران لمساحات محيطة، ويخلّف أضرارًا بيئية ومادية جسيمة وقد يمسّ أيضا بالأرواح. ويوصى أيضًا بعدم إلقاء أعقاب السجائر، فحم الأراجيل، الكبريت أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال في المناطق المفتوحة والشوارع ومحيط المنازل وغيرها".

وأوصت بـ"اتباع توجيهات الأمان والسلامة داخل المنازل، وأهمها فحص شبكة الكهرباء في المنزل، وعدم ترك المكيفات والأجهزة الكهربائية مشغّلة دون رقابة، وعدم ترك الأطفال لوحدهم دون رقابة، وغيرها. وتركيب كاشف الدخان أيضا داخل المنازل لإنقاذ الحياة".

وختمت سلطة الإطفاء والإنقاذ جمهور المواطنين بـ"التقيّد بتعليمات طواقم الإطفاء والإنقاذ وتوخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أية حريق أو حدث طارئ عبر الاتصال إلى 102".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#حرائق
#نيران
#موجة حر
#سلطة الإطفاء والإنقاد

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