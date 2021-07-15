وفاة الأمين العام السابق للحزب الشيوعي محمد نفاع

رحل الأمين العام السابق للحزب الشيوعي، محمد نفاع، صباح اليوم الخميس، بعد يومين من نقله لمستشفى الجليل الغربي في نهريا، إثر معاناته من قصور في عمل القلب والرئتين.

ونعت جريدة "الاتحاد" رفيقها ورئيس تحريرها محمد نفاع (أبو هشام) عن عمر ناهز 82 عاما. وقالت إنه "نعزّي أنفسنا ونعزّي العائلة ورفاق ورفيقات حزبه بهذا المصاب الجلل، علّنا ننجح بمتابعة الطريق التي عبّدتها برفقة رفاقك ورفيقاتك، ونصونها برمش العيش".

وأشارت إلى أن تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان ستعُلن لاحقا. وكان نفاع مناهضا للخدمة العسكرية للدروز في الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن محمد نفاع ولد يوم 14 أيار/ مايو 1939، وكان أديبا وسياسيا وعضو كنيست سابق عن الحزب الشيوعي والجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة، من مواليد قرية بيت جن في منطقة الجليل الأعلى.