  2. محليات
  3. أخبار محلية

اتهام 6 أشخاص بجريمة قتل كمال أبو غليون في تل السبع

تاريخ النشر: 19/07/2021 - 12:28

اتهام 6 أشخاص بجريمة قتل كمال أبو غليون في تل السبع
ضحية الجريمة كمال أبو غليون
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد 6 أشخاص نسبت إليهم تهم القتل باستهتار ومحاولة الاعتداء على آخرين على خلفية نزاع عائلي في قرية تل السبع بالنقب.

والمتهمون، وفقا للائحة التهام، هم: سليم أبو غانم (28 عاما) وحبيب أبو غانم (36 عاما) وعطية أبو غانم (20 عاما) ومحمد أبو غانم (21 عاما) وناصر أبو غانم (32 عاما) وعامر أبو غانم (35 عاما).

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمين خططوا للاعتداء على أشخاص من عائلة أبو غليون، إذ قاموا يوم 8 حزيران/ يونيو 2021، بحيازة السلاح والاعتداء وإطلاق النار على العائلة الأخرى.

وأَضافت أنه خلال الاعتداء وقعت جريمة قتل المرحوم كمال أبو غليون، واستمر المتهمون بإطلاق النار من أجل منع العائلة الأخرى من نقل المرحوم ومعالجته.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#النقب
#تل السبع
#لوائح اتهام
#كمال أبو غليون

حوارات

د. شمالي: المال عنصر أساس في ثالوث المشروع الصهيوني الذي يشمل الأرض والمستوطن
د. شمالي: المال عنصر أساس في ثالوث المشروع الصهيوني الذي يشمل الأرض والمستوطن

2021-07-17

حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد
حوار مع د. جبارين | قانون المواطنة وشرعنة قانون القومية والتقدم نحو دستور نظام الأبارتهايد

2021-07-10

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي

2021-07-03

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

لوائح اتهام خطيرة ضد 8 شبان من اللد على خلفية الاحتجاجات
لوائح اتهام خطيرة ضد 8 شبان من اللد على خلفية الاحتجاجات

2021-07-19

النقب: اعتقال امرأة وأبنائها بشبهة اختطاف ابنتها ومحاولة قتلها
النقب: اعتقال امرأة وأبنائها بشبهة اختطاف ابنتها ومحاولة قتلها

2021-07-19

حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد الإثنين وتنكسر أيام عيد الأضحى
حالة الطقس: الموجة الحارة تشتد الإثنين وتنكسر أيام عيد الأضحى

2021-07-19

الأكثر قراءة

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والقدس ثكنة عسكرية

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والقدس ثكنة عسكرية

2021-07-18
رئيس الحكومة الإسرائيلية يوعز بمواصلة اقتحامات الأقصى

رئيس الحكومة الإسرائيلية يوعز بمواصلة اقتحامات الأقصى

2021-07-18
عائلة شاب من النقب ترفض تسلم جثمانه وتتهم الشرطة بالتسبب بوفاته

عائلة شاب من النقب ترفض تسلم جثمانه وتتهم الشرطة بالتسبب بوفاته

2021-07-18
تعليمات بإنفاذ صارم لقيود كورونا.. ملاحقة جنائية لمنتهكي الحجر

تعليمات بإنفاذ صارم لقيود كورونا.. ملاحقة جنائية لمنتهكي الحجر

2021-07-18
نهاية أسبوع دام في المجتمع العربي: ثلاثة قتلى وأعمال عنف متواصلة

نهاية أسبوع دام في المجتمع العربي: ثلاثة قتلى وأعمال عنف متواصلة

2021-07-18