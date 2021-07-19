اتهام 6 أشخاص بجريمة قتل كمال أبو غليون في تل السبع

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الإثنين، لائحة اتهام ضد 6 أشخاص نسبت إليهم تهم القتل باستهتار ومحاولة الاعتداء على آخرين على خلفية نزاع عائلي في قرية تل السبع بالنقب.

والمتهمون، وفقا للائحة التهام، هم: سليم أبو غانم (28 عاما) وحبيب أبو غانم (36 عاما) وعطية أبو غانم (20 عاما) ومحمد أبو غانم (21 عاما) وناصر أبو غانم (32 عاما) وعامر أبو غانم (35 عاما).

ويستدل من لائحة الاتهام أن المتهمين خططوا للاعتداء على أشخاص من عائلة أبو غليون، إذ قاموا يوم 8 حزيران/ يونيو 2021، بحيازة السلاح والاعتداء وإطلاق النار على العائلة الأخرى.

وأَضافت أنه خلال الاعتداء وقعت جريمة قتل المرحوم كمال أبو غليون، واستمر المتهمون بإطلاق النار من أجل منع العائلة الأخرى من نقل المرحوم ومعالجته.