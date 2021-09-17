ارتفاع مقلق بإصابات كورونا في البعنة

سجّلت الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفاعا مقلقا في قرية البعنة بمنطقة الجليل، في الأيام الأخيرة.

ويستدل من معطيات مجلس البعنة المحلي أن 26 إصابة بالعدوى شُخّصت خلال اليومين الأخيرين.

وأعلن المجلس أن عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا المستجد في القرية وصل إلى 117، بعدما جرى تسجيل 17 إصابة جديدة في اليوم الأخير. ويتواجد في الحجر الصحي المنزلي 202 مواطنا؛ فيما يمكث أربعة من بين المرضى في المستشفى لتلقي العلاج".

هذا، وناشد المجلس المحلي ممثلا بقسم الصحة المواطنين بضرورة تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا والالتزام بالحجر الصحي والتعليمات الوقائية من أجل قطع العدوى ومنع انتشارها، مشددا على "أهمية الالتزام بالحجر الصحي والتعليمات الوقائية والتطعيم لنحمي أنفسنا وعائلاتنا من عدوى الفيروس".