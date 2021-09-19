أم الفحم: عدد الإصابات بكورونا 1122

بلغ عدد الإصابات بعدوى كورونا في مدينة أم الفحم 1122 إصابة نشطة لغاية صباح اليوم، الأحد.

وحذرت البلدية من تواصل الارتفاع بعدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، مناشدة الأهالي بالالتزام بالتعليمات الصحية وإجراء الفحوص وتلقي التطعيمات ضد كورونا.

وأفاد الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن "آخر معطيات كورونا في أم الفحم لهذا اليوم الأحد: اللون: أحمر. العلامة: 9.7. عدد الإصابات النشطة: 1122. عدد الحالات الجديدة التي شخصت أمس: 164. عدد الفحوصات التي أجريت أمس: 1792. عدد الأشخاص المتواجدين في عزل صحي: 2324. عدد الإصابات بكورونا منذ بداية الجائحة: 8216".

وأضاف أن "عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم: 32336. عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية: 27391. عدد الذين تلقوا الجرعة الثالثة: 6533".

البعنة: ارتفاع جديد ومقلق بإصابات كورونا

سجلت قرية البعنة في منطقة الشاغور، ارتفاعا مقلقا وجديدا بعدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا، إذ بلغ عدد الحالات النشطة 134 بعد تشخيص 27 إصابة في اليوم الأخير.

وذكر المجلس المحلي أن "6 من بين المرضى يرقدون لتلقي العلاج في المستشفيات، فيما يتواجد 179 مواطنا في الحجر الصحي المنزلي".

وناشد المواطنين بتلقي التطعيم والالتزام بالتعليمات الوقائية والحجر الصحي من أجل المساهمة في قطع العدوى؛ معتبرا أن "المسؤولية علينا جميعا".