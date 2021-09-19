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مصرع سائق دراجة نارية بحادث ذاتي قرب أبو غوش

تاريخ النشر: 19/09/2021 - 07:28

مصرع سائق دراجة نارية بحادث ذاتي قرب أبو غوش
(توضيحية- الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي سائق دراجة نارية مصرعه في حادث طرق ذاتي وقع قرب بلدة أبو غوش فجر اليوم الأحد.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "أقر الطاقم الطبي وفاة سائق الدراجة النارية في مكان حادث الطرق الذاتي، الذي وقع على شارع رقم 1 بمساره بالقرب من أبو غوش.

واستدعيت الشرطة إلى المكان، وباشرت بالتحقيق في الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، بداية الشهر الجاري، أن 248 شخصا بينهم 71مواطنا عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق، منذ مطلع العام 2021 ولغاية يوم أمس 18 أيلول/ سبتمبر 2021.

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#أبو غوش
#القدس
#مصرع
#دراجة نارية
#حادث ذاتي

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