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إغلاق المرافق العامة في كفر قرع إثر تفشي كورونا

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 08:32

إغلاق المرافق العامة في كفر قرع إثر تفشي كورونا
منظر عام لكفر قرع (أرشيف المجلس المحلي)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أغلق مجلس كفر قرع المحلي المرافق العامة في القرية بدءًا من اليوم، الثلاثاء، على ضوء تفشي عدوى كورونا.

وصرح المجلس المحلي أنّه على ضوء تفشي وباء كورونا تقرر إغلاق المرافق العامة، بدءا من اليوم، وإغلاق مدرستي المستقبل والحوارنة، نهاية الأسبوع الحالي، بدءا من يوم غد الأربعاء.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في كفر قرع بلغت 287 إصابة وفقا للتقارير الصادرة عن الجهات الطبية، لغاية صباح اليوم.

وأعلن المجلس أن غالبية الإصابات موجودة في المدارس خصوصا الابتدائية، علما أنه يتواجد بالحجر الصحي 1154 مواطنا.

وسبق أن أعرب مجلس كفر قرع، قبل أيام، عن قلقه الشديد إزاء ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدة، في الأسبوع الأخير، ما قد يسبب إغلاق المدارس وشل الحياة الطبيعية في البلدة، مناشدا المواطنين بالالتزام بالتعليمات الصحية خصوصا ارتداء الكمامة والبعد الواحد عن الآخر واتباع النظافة العامة.

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#كفر قرع
#مستجدات كورونا
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