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اتهام شابين من طمرة بسرقة حواسيب وشاب من رهط باغتصاب فتاة

تاريخ النشر: 21/09/2021 - 07:58

اتهام شابين من طمرة بسرقة حواسيب وشاب من رهط باغتصاب فتاة
(توضيحية- تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة لوائح اتهام بحق شابين (19 و22 عامًا) من طمرة بعد قيامهما بسرقة حواسيب وأجهزة لوحيّة "تابلت" من مدارس في المدينة، مؤخرا.

وتبيّن أنّه في أوائل شهر حزيران/ يونيو 2021 وفي أثناء العطلة الصيفية في شهر آب/ أغسطس، اقتحم المشتبه بهما مدرستين في طمرة عدّة مرّات، ممّا تسبّب بأضرار جسيمة، وفي الحالتين سرقا أجهزة حاسوب محمولة وأجهزة لوحيّة وشاشات كمبيوتر قدرها 900 ألف شيكل.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في يوم 9 آب/ أغسطس، تمّ إلقاء القبض عليهما في منزلهما بطمرة. وخلال إلقاء القبض عليهما، حاول أحد المشتبهين الهرب والاعتداء على أحد أفراد الشرطة، وخلال مطاردة قصيرة تم اعتقاله وإحالته إلى مركز الشرطة". كما تبيّن، وفقا للتحقيقات أنّ "الأغراض المسروقة تمّ بيعها لمواطنين من السلطة الفلسطينيّة مقابل 120 ألف شيكل".

وجرى تقديم سبع لوائح اتّهام ضدّ المشتبهين من طمرة مرفق بطلب تمديد توقيفهما لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائيّة ضدهما.

كاميرا المراقبة توثق اقتحام لص لمدرسة في طمرة

وفي سياق آخر، قدمت النيابة تصريح مدع ضد شاب (23 عامًا) من رهط، بشبهة اغتصابه فتاة وحيازة مسدس وقتل كلب.

وادعت الشرطة أنها تلقت بلاغًا، يوم 2 أيلول/ سبتمبر، من شخص كان في مستشفى "سوروكا" ببئر السبع، بأن شابة اقتربت منه مدعية أنها تعرضت للاغتصاب وطلبت مساعدته. وبعد أن وصل أفراد الشرطة إلى المستشفى، والتقوا بالضحية فتححوا ملفا للتحقيق، وتبين أن صديقها طلب من قريبه نقل الشابة من رهط إلى بئر السبع، إذ قام بإيقاف السيارة في حرش قرب قرية شقيب السلام ونفذ أعمالا مشينة واغتصبها واعتدى عليها وأطلق النار على كلب كان في المكان.

وتم القبض على الشاب (23 عامًا) من سكان رهط، يوم 7 أيلول/ سبتمبر، من قبل الشرطة، وقدم تصريح مدع ضد المشتبه به، أمس الإثنين، وستقدم النيابة العامة لائحة اتهام ضده لاحقًا، وتم تمديد توقيفه لعدة أيام أخرى.

بودكاست عرب 48

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اتهام شابين من طمرة بسرقة حواسيب وشاب من رهط باغتصاب فتاة

اتهام شابين من طمرة بسرقة حواسيب وشاب من رهط باغتصاب فتاة

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